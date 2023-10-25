Франція направить свій корабель до берегів Гази
Франція планує відправити корабель свого флоту до берегів Гази для підтримки місцевих лікарень.
Про це оголосив президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Єгипту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Макрон оголосив про відправку "корабля французького флоту для підтримки лікарень в Газі".
Він вийде з Тулона "протягом наступних 48 годин", додав французький президент.
Щодо гуманітарної допомоги Газі, Макрон додав, що "французький літак приземлиться на єгипетській землі завтра", щоб доставити медикаменти, а "за ним прилетять й інші".
Нагадаємо, що під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом Макрон закликав Ізраїль не розширювати конфлікт з ХАМАС та розглядати звільнення заручників, які утримуються в секторі Гази, як першочергове завдання.
Він також пропонував розширити міжнародну коаліцію, яка бореться проти терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку та Сирії, залучивши її до боротьби проти палестинського бойового угруповання ХАМАС у секторі Гази.