Макрон закликав Ізраїль не розширювати конфлікт в секторі Гази

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Ізраїлю закликав його не розширювати конфлікт з ХАМАС та розглядати звільнення заручників, які утримуються в секторі Гази, як першочергове завдання.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом, повідомляє Euronews.

За його словами, першою метою на сьогодні має бути звільнення всіх заручників, які перебувають в секторі Гази, без будь-яких відмінностей.

"Я думаю, що наш обов'язок – боротися з цими терористичними угрупованнями без плутанини і, я б сказав, без розширення конфлікту", – сказав Макрон.

Він також заявив Герцогу, що Ізраїль не є самотнім у війні проти тероризму, додавши, що необхідно чітко націлюватися на терористичні групи під час операцій.

Раніше Макрон заявив, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль підтверджено загибель 30 вихідців з Франції, доля ще 9 людей точно не відома.

Нагадаємо, Національна антитерористична прокуратура Франції веде розслідування за фактом загибелі французьких громадян в Ізраїлі після нападу бойовиків ХАМАС.

Вранці 24 жовтня Макрон прибув до Ізраїлю з "візитом солідарності".