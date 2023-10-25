Франция направит свой корабль к берегам Газы

Франция планирует отправить корабль своего флота к берегам Газы для поддержки местных больниц.

Об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Египет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Макрон объявил об отправке "корабля французского флота для поддержки больниц в Газе".

Он выйдет из Тулона "в течение следующих 48 часов", добавил французский президент.

Относительно гуманитарной помощи Газе, Макрон добавил, что "французский самолет приземлится на египетской земле завтра", чтобы доставить медикаменты, а "за ним прилетят и другие".

Напомним, что во время встречи со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом Макрон призвал Израиль не расширять конфликт с ХАМАС и рассматривать освобождение заложников, которые удерживаются в секторе Газа, как первоочередную задачу.

Также он предлагал расширить международную коалицию, которая борется против террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Ираке и Сирии, привлекая ее к борьбе против палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа.