Вільнюс збільшує туристичний податок

Влада литовської столиці Вільнюса з наступного року вирішила підвищити так званий туристичний податок з одного до двох євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Підвищення туристичного податку у Вільнюсі передбачене з 1 січня 2024 року.

Також міська влада затвердила програму залучення мандрівників, у межах якої фінансуватимуться маркетингові заходи з популяризації авіарейсів, важливих для ділового та в'їзного туризму.

Мета програми – стимулювати попит на ці транспортні маршрути, залучити більше мандрівників та інвесторів із зарубіжних країн, ефективно використовувати потенціал туризму та економіки Вільнюса.

Нагадаємо, з весни 2024 року Венеція запроваджує "вхідний квиток" у місто для гостей, які не залишаються ночувати на ніч – спершу лише у пікові дні.

На "навалу туристів" нарікають також мешканці крихітного австрійського містечка Галльштатт, яке здобуло шалену популярність після появи у південнокорейському фільмі. Люди вимагають запровадити денні квоти на кількість туристів та заборонити в’їзд туристичних автобусів після 17.00.