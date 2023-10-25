Вильнюс увеличивает туристический налог

Власти литовской столицы Вильнюса со следующего года решили повысить так называемый туристический налог с одного до двух евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Повышение туристического налога в Вильнюсе предусмотрено с 1 января 2024 года.

Также городские власти утвердили программу привлечения путешественников, в рамках которой будут финансироваться маркетинговые мероприятия по популяризации авиарейсов, важных для делового и въездного туризма.

Цель программы – стимулировать спрос на эти транспортные маршруты, привлечь больше путешественников и инвесторов из зарубежных стран, эффективно использовать потенциал туризма и экономики Вильнюса.

Напомним, с весны 2024 года Венеция вводит "входной билет" в город для гостей, которые не остаются ночевать на ночь – сначала только в пиковые дни.

На "нашествие туристов" жалуются также жители крошечного австрийского городка Халльштатт, который получил огромную популярность после появления в южнокорейском фильме. Люди требуют ввести дневные квоты на количество туристов и запретить въезд туристических автобусов после 17.00.