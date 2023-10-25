CNN: США відправлять до Ізраїлю дві батареї "Залізного купола"

США погодилися відправити США до Ізраїлю дві батареї системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на двох американських посадовців.

Батареї з американських запасів є доповненням до ракет-перехоплювачів, які США надали з запасів, вже наявних в Ізраїлі.

Минулого тижня речник Пентагону Патрік Райдер заявив минулого тижня, що ракети-перехоплювачі з запасів, "які є у Сполучених Штатів, були швидко надані Ізраїлю", а додаткові перехоплювачі будуть надані "в найближчі дні".

Раніше повідомлялося, що Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем протиповітряної оборони для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

У зв'язку з цим, за даними ЗМІ, Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи ППО.