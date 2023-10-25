CNN: США отправят в Израиль две батареи "Железного купола"

США согласились отправить США в Израиль две батареи системы противоракетной обороны "Железный купол".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Батареи из американских запасов являются дополнением к ракетам-перехватчикам, которые США предоставили из запасов, уже имеющихся в Израиле.

На прошлой неделе представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на прошлой неделе, что ракеты-перехватчики из запасов, "которые есть у Соединенных Штатов, были быстро предоставлены Израилю", а дополнительные перехватчики будут предоставлены "в ближайшие дни".

Ранее сообщалось, что Пентагон пытается развернуть около десятка систем противовоздушной обороны для прикрытия американских военных баз в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Из-за этого, по данным СМИ, Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы американская сторона транспортировала в регион дополнительные системы ПВО.