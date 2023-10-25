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Молдова получит еще 72,5 млн евро финансовой помощи от ЕС

Среда, 25 октября 2023, 21:53

Европейская комиссия в среду объявила о выделении Молдове очередного транша финансовой помощи в размере 72,5 миллиона евро, который будет выплачен до конца месяца.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Первый транш – кредит в 50 миллионов евро – ЕС предоставил Молдове уже в среду, остальные 22,5 миллиона перечислят до конца октября в виде грантов.

Еврокомиссия отмечает, что средства имеют целью поддержать экономику Молдовы, которая значительно пострадала от последствий полномасштабного вторжения России в Украину и все еще справляется с проблемами энергетической безопасности.

"Помощь поможет стране покрыть часть своих дополнительных финансовых потребностей в 2023 году, обеспечить макроэкономическую стабильность и спланировать дальнейшие реформы в сочетании с текущей программой Международного валютного фонда для Молдовы. Это также поможет Молдове достичь прогресса на ее европейском пути", – говорится в сообщении.

Общий объем программы макрофинансовой помощи Молдове от ЕС на 2023 год составляет 295 миллионов евро, из них 220 миллионов евро – кредиты и 75 миллионов евро – гранты. Первоначальный объем помощи составлял 150 миллионов евро, но в июне ее удвоили.

До конца октября Молдова получит в общей сложности 172,5 миллиона евро в рамках программы. Дальнейшие выплаты будут осуществляться "по мере выполнения согласованных политических условий", говорят в Еврокомиссии.

Кроме того, Молдова до конца 2023 года получит от Европейского Союза 105 миллионов евро из обещанных 250 миллионов евро финансовой помощи, средства направят на преодоление энергетического кризиса.

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