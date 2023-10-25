В Польше оштрафовали украинца, который вез тысячи евро, долларов и гривен в машине

Польские таможенники на пограничном переходе в селе Медика задержали украинца, который перевозил в машине незадекларированную наличность на общую сумму почти 123 тысячи злотых.

Об этом в среду сообщило налоговое управление Жешува, пишет "Европейская правда".

Нарушения обнаружили, когда сотрудники таможенной и фискальной службы осматривали легковой автомобиль.

"Гражданин Украины перевозил почти 13 тысяч евро, 4,5 тысячи долларов США и 405 тысяч гривен, что примерно составляет почти 123 тысячи злотых", – говорится в сообщении.

Поскольку мужчина не задекларировал наличные на границе, то получил штраф в размере 12 тысяч злотых.

В налоговом управлении Жешува напомнили, что при въезде в ЕС или выезде из него нужно письменно декларировать сумму не менее 10 тысяч евро или ее эквивалент в другой валюте.

Накануне стало известно, что полиция Литвы задержала гражданина Украины, которого подозревают в угоне автомобиля Mercedes Benz C220 с немецкими регистрационными номерами.