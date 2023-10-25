На Ібіці вилучили рекордні понад 8 тонн гашишу

Іспанські митники під час патрулювання на Балеарських островах виявили та конфіскували рекордну для регіону партію гашишу вагою понад вісім тонн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У ніч проти неділі, 22 жовтня, працівники митниці Іспанії на популярному туристичному острові Ібіца натрапили на три фургони, які їхали з вимкненими фарами дорогою, що з'єднує село Сан-Хоан-де-Лабрітха на півночі острова з пляжем.

Водії трьох фургонів "різко загальмували", через що їхні транспортні засоби зіштовхнулись між собою, а самі вони разом із пасажирами втекли.

У фургонах митники виявили 216 мішків з 8,3 тоннами гашишу, що, за словами митників, стало "найбільшим вилученням гашишу, коли-небудь здійсненим на Балеарських островах".

Тих, хто був у фургонах, так і не знайшли.

Балеарські острови, архіпелаг біля східного узбережжя Іспанії, є одним із найпопулярніших місць відпочинку для туристів.

Водночас іспанська влада підозрює, що наркоторговці використовують острови, зокрема Ібіцу, як "перевалочний пункт" для гашишу, який потім розповсюджується по всій Європі. Кількість цього наркотика у Середземномор’ї в останні місяці зростає.

Близькість Іспанії до Північної Африки – основного джерела гашишу – та її тісні зв'язки з колишніми колоніями в Латинській Америці – головним світовим виробником кокаїну – перетворили країну на одне з місць контрабанди наркотиків до Європи.