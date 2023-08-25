В Іспанії виявили рекордну партію кокаїну між коробками з бананами

Іспанська поліція заявляє про вилучення "рекордної" партії кокаїну – 9,5 тонн, захованої поміж коробками з бананами.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Контрабандний вантаж виявили у контейнері для морських перевезень, яким привезли банани з Еквадору до південного порту Іспанії Альхесірас.

У поліції кажуть, що ця партія кокаїну вагою 9,5 тонн – найбільша з тих, які будь-коли виявляли в одному контейнері, та що це "безпрецедентний удар" для однієї з ключових мереж наркоторговців.

На коробках з кокаїном відправники вказали понад 30 логотипів, що відповідають європейським кримінальним угрупованням, яким призначався вантаж.

Як вважають, відправник кокаїну – злочинна організація з Еквадору – має широку мережу для постачання наркотиків до Іспанії, для цього використовували компанію, що займається торгівлею бананами і базується в Мачалі, яку неформально називають "банановою столицею світу".

За місяць відправляли близько 40 контейнерів, частину з них – з контрабандними наркотиками.

Раніше в Іспанії повідомляли про затримання членів так званого "балканського картелю" і вилучення 700 кг кокаїну.

Минулими вихідними співробітники чеської поліції у місті біля Праги виявили 646 кілограмів кокаїну в партії бананів у розподільчому центрі мережі супермаркетів.