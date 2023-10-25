На Ибице изъяли рекордные более 8 тонн гашиша

Испанские таможенники во время патрулирования на Балеарских островах обнаружили и конфисковали рекордную для региона партию гашиша весом более восьми тонн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В ночь на воскресенье, 22 октября, работники таможни Испании на популярном туристическом острове Ибица наткнулись на три фургона, которые ехали с выключенными фарами по дороге, соединяющей село Сан-Хоан-де-Лабритха на севере острова с пляжем.

Водители трех фургонов "резко затормозили", из-за чего их транспортные средства столкнулись между собой, а сами они вместе с пассажирами скрылись.

В фургонах таможенники обнаружили 216 мешков с 8,3 тоннами гашиша, что, по словам таможенников, стало "самым большим изъятием гашиша, когда-либо осуществленным на Балеарских островах".

Тех, кто был в фургонах, так и не нашли.

Балеарские острова, архипелаг у восточного побережья Испании, являются одним из самых популярных мест отдыха для туристов.

В то же время испанские власти подозревают, что наркоторговцы используют острова, в частности Ибицу, как "перевалочный пункт" для гашиша, который затем распространяется по всей Европе. Количество этого наркотика в Средиземноморье в последние месяцы растет.

Близость Испании к Северной Африке – основному источнику гашиша – и ее тесные связи с бывшими колониями в Латинской Америке – главным мировым производителем кокаина – превратили страну в одно из мест контрабанды наркотиков в Европу.