Стефанішина: Деякі недружні країни хочуть применшити оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що є деякі недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу і знецінити зусилля України в питанні європейської інтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стефанішина сказала в ефірі національного телемарафону в четвер, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми впевнені в позитивному рішенні (Європейської комісії щодо "кандидатських" реформ. – Ред.). Водночас ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни та деякі європейські посадовці вдаються до маніпуляцій, намагаючись просувати свої особисті побажання в документи, які готує Європейська комісія", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що "деякі недружні країни" намагаються применшити оцінку прогресу України і знецінити деякі з зусиль. "Ми це все бачимо", – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка зазначила, що Україна працює індивідуально з такими країнами, а також закликає дружніх партнерів не давати їм поля для маніпуляцій, особливо, коли йдеться про європейську інтеграцію України.

"Я впевнена, що позиції наші сильні, і ми вийдемо на грудень на хороше політичне рішення", – підсумувала Стефанішина, маючи на увазі потенційне рішення лідерів країн ЄС про початок вступних переговорів з Україною.

За даними агентства Reuters, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови. Ці умови, ймовірно, можуть бути пов'язані із боротьбою з хабарництвом та правами меншин, причому останнє питання порушила Угорщина.

Президент Володимир Зеленський звернувся у вівторок до колегії єврокомісарів, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до ЄС.