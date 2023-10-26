Стефанишина: Некоторые недружественные страны хотят преуменьшить оценку прогресса Украины на пути в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что есть некоторые недружественные страны, которые пытаются преуменьшить оценку прогресса и обесценить усилия Украины в вопросе европейской интеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стефанишина сказала в эфире национального телемарафона в четверг, ее цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы уверены в положительном решении (Европейской комиссии по "кандидатским" реформам. – Ред.). В то же время мы сегодня уже видим, что некоторые страны и некоторые европейские чиновники прибегают к манипуляциям, пытаясь продвигать свои личные пожелания в документы, которые готовит Европейская комиссия", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что "некоторые недружественные страны" пытаются преуменьшить оценку прогресса Украины и обесценить некоторые из усилий. "Мы это все видим", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что Украина работает индивидуально с такими странами, а также призывает дружественных партнеров не давать им поля для манипуляций, особенно, когда речь идет о европейской интеграции Украины.

"Я уверена, что наши позиции сильны и мы выйдем к декабрю на хорошее политическое решение", – подытожила Стефанишина, имея в виду потенциальное решение лидеров стран ЕС о начале вступительных переговоров с Украиной.

По данным агентства Reuters, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия. Эти условия, вероятно, могут быть связаны с борьбой со взяточничеством, а также с правами меньшинств, причем последний вопрос подняла Венгрия.

Президент Владимир Зеленский обратился во вторник к коллегии еврокомиссаров, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в ЕС.