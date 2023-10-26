До прокуратури Німеччини передали нові справи про воєнні злочини РФ в Україні

Фонд Джорджа та Амаль Клуні направив три подання до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням відкрити розслідування воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу фонду.

Усі три досьє подані щодо командирів вищого та середнього рівня, яких юристи та розслідувачі ідентифікували як найбільш ймовірних причетних до злочинів.

Подання також були передані до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) для підтримки зусиль Суду щодо притягнення вищого керівництва Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Перша справа стосується ракетного обстрілу курорту в Одеській області влітку 2022 року, жертвами якого стали 22 цивільні особи і ще 40 отримали серйозні поранення.

Друга справа стосується командирів російських сухопутних військ, які під час окупації Харківської області з березня до вересня 2022 року незаконно затримали, катували та стратили чотирьох чоловіків.

Третя справа ідентифікує командирів російських підрозділів, причетних до низки злочинів, включаючи страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.

Якщо німецька влада визнає докази, представлені проти конкретних осіб, переконливими, вона може розпочати кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних. Це уможливить їх арешт, екстрадицію та притягнення до відповідальності.

Ордери на арешт можуть бути виконані в країнах за межами Німеччини через системи Європолу та Інтерполу. МКС також може видати ордери на арешт ключових підозрюваних.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування можливого воєнного злочину, скоєного російськими військовими у Гостомелі Київської області, де постраждав, зокрема, німецький громадянин.

Нагадаємо, в середині вересня в Україні почав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду.