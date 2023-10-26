В прокуратуру Германии передали новые дела о военных преступлениях РФ в Украине

Фонд Джорджа и Амаль Клуни направил три представления в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой открыть расследование военных преступлений РФ, совершенных в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу фонда.

Все три досье поданы в отношении командиров высшего и среднего уровня, которых юристы и расследователи идентифицировали как наиболее вероятных причастных к преступлениям.

Представления также были переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) для поддержки усилий Суда по привлечению высшего руководства России к ответственности за совершенные в Украине преступления.

Первое дело касается ракетного обстрела курорта в Одесской области летом 2022 года, жертвами которого стали 22 гражданских лица и еще 40 получили серьезные ранения.

Второе дело касается командиров российских сухопутных войск, которые во время оккупации Харьковской области с марта по сентябрь 2022 года незаконно задержали, пытали и казнили четырех мужчин.

Третье дело идентифицирует командиров российских подразделений, причастных к ряду преступлений, включая казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие преступления во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

Если немецкие власти признают доказательства, представленные против конкретных лиц, убедительными, они могут начать уголовное расследование и выдать ордера на арест подозреваемых. Это сделает возможным их арест, экстрадицию и привлечение к ответственности.

Ордера на арест могут быть выполнены в странах за пределами Германии через системы Европола и Интерпола. МУС также может выдать ордера на арест ключевых подозреваемых.

В конце сентября сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии ведет расследование возможного военного преступления, совершенного российскими военными в Гостомеле Киевской области, где пострадал, в частности, немецкий гражданин.

Напомним, в середине сентября в Украине начал работу полевой офис Международного уголовного суда.