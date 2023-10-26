Делегація підкомітету Європарламенту з прав людини відвідала Чернігівщину

Вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії делегація Європейського парламенту здійснила візит до України за межі Київської області – на Чернігівщину, щоб вислухати свідчення жертв російських звірств у Чернігові та Ягідному.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає сайт EU NEIGHBOURS east в рамках комунікаційної програми ЄС для Східного партнерства.

Делегація підкомітету Європарламенту з прав людини впродовж 22 та 23 жовтня співпрацювала з громадянським суспільством, місцевими та державними органами влади щодо ефективного впровадження правосуддя, від документування доказів до відшкодування збитків жертвам.

Вони також провели переговори з представниками Верховної Ради, Офісу президента, а також Генеральної прокуратури України.

Євродепутати підкреслили свою відданість роботі над створенням ефективних механізмів для подолання існуючих прогалин у відповідальності, в тому числі за злочин агресії Росії через міжнародний трибунал, а також нагальність вирішення ситуації з цивільними затриманими, зниклими безвісти та викраденими дітьми.

Депутати Європарламенту також висловили рішучість підтримати Україну та забезпечити довгострокову і передбачувану фінансову підтримку в рамках програми Ukraine Facility. Фонд також має сприяти належному врядуванню, зміцненню демократії та прав людини, включаючи систему догляду за дітьми, що базується на правах людини.

Члени підкомітету підкреслили, що українські діти, в тому числі ті, які страждають від нестерпної несправедливості депортації та примусового переміщення, заслуговують на мирне та гідне майбутнє у своїй країні.

Нагадаємо, у серпні Україну відвідувала делегація парламентарів 14 країн і Європарламенту.