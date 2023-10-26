Делегация подкомитета Европарламента по правам человека посетила Черниговщину

Впервые с момента полномасштабного вторжения России делегация Европейского парламента осуществила визит в Украину за пределы Киевской области – на Черниговщину, чтобы выслушать свидетельства жертв российских зверств в Чернигове и Ягодном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", передает сайт EU NEIGHBOURS east в рамках коммуникационной программы ЕС для Восточного партнерства.

Делегация подкомитета Европарламента по правам человека в течение 22 и 23 октября сотрудничала с гражданским обществом, местными и государственными органами власти по эффективному внедрению правосудия, от документирования доказательств до возмещения ущерба жертвам.

Они также провели переговоры с представителями Верховной Рады, Офиса президента, а также Генеральной прокуратуры Украины.

Евродепутаты подчеркнули свою приверженность работе над созданием эффективных механизмов для преодоления существующих пробелов в ответственности, в том числе за преступление агрессии России через международный трибунал, а также неотложность решения ситуации с гражданскими задержанными, пропавшими без вести и похищенными детьми.

Депутаты Европарламента также выразили решимость поддержать Украину и обеспечить долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку в рамках программы Ukraine Facility. Фонд также должен способствовать надлежащему управлению, укреплению демократии и прав человека, включая систему ухода за детьми, основанную на правах человека.

Члены подкомитета подчеркнули, что украинские дети, в том числе те, которые страдают от невыносимой несправедливости депортации и принудительного перемещения, заслуживают мирного и достойного будущего в своей стране.

Напомним, в августе Украину посещала делегация парламентариев 14 стран и Европарламента.