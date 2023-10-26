Президент Литви про підтримку України: Ми не маємо права на втому

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну у розв'язаній Росією війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.

"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну попри те, що є інші гарячі точки в інших регіонах. Ми маємо бути послідовними і не маємо права на втому", – зазначив литовський президент.

За словами Науседи, підтримка Україні особливо важлива зараз, коли "деякі країни застосовують своєрідну дипломатію" з режимом в РФ.

"Зараз особливо важливо залишатися єдиними на цьому етапі війни, не розпорошувати наші дипломатичні зусилля, бо в іншому випадку це буде зовнішня політика 27 різних країн. У нас не має на це права", – додав він.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав війну в Україні пріоритетом для його країни попри конфлікт на Близькому Сході.

Також прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила на важливості продовжувати підтримувати Україну.