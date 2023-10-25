Прем'єрка Італії: Зменшення підтримки України буде помилкою, ми не можемо цього допустити

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні наголосила на важливості продовжувати підтримувати Україну у розв’язаній Росією війні.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала під час виступу в Сенаті, повідомляє ANSA.

Мелоні зазначила, що на майбутньому засіданні Європейської ради має намір ще раз заявити про підтримку українського народу.

"Ми не повинні припуститися помилки, зменшуючи підтримку української справи", – зазначила італійська прем’єрка.

За словами Мелоні, Італія дивиться "не лише на сьогодення, але й на мирне майбутнє, європейське майбутнє України".

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні обговорив майбутній пакет допомоги та двосторонню угоду про "гарантії безпеки", а також майбутнє головування Італії у "Групі семи".

А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповів про підготовку до передачі Україні восьмого пакета військової допомоги.