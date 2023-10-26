Президент Литвы о поддержке Украины: Мы не имеем права на усталость

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину в развязанной Россией войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что есть другие горячие точки в других регионах. Мы должны быть последовательными и не имеем права на усталость", – отметил литовский президент.

По словам Науседы, поддержка Украины особенно важна сейчас, когда "некоторые страны применяют своеобразную дипломатию" с режимом в РФ.

"Сейчас особенно важно оставаться едиными на этом этапе войны, не распылять наши дипломатические усилия, потому что в противном случае это будет внешняя политика 27 разных стран. У нас нет на это права", – добавил он.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал войну в Украине приоритетом для его страны, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.

Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула важность продолжать поддерживать Украину.