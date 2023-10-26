Чи стане новий спікер Палати представників США перешкодою для військової допомоги Україні

В США нарешті обрали спікера Палати представників – ним став досі маловідомий 51-річний представник консервативного штату Луїзіана та послідовний "трампіст" Майк Джонсон.

Як "ЄвроПравда" вже писала, обрання спікера нижньої палати Конгресу має важливе значення й для України. Адже за його відсутності фактично перебуває на паузі законодавча робота палати — включно зі схваленням фінансування допомоги Києву.

Призначення Майка Джонсона це – гарна чи погана новина для України? Аналіз нового спікера – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Трампіст як компроміс. Що означає для України обрання нового спікера в Конгресі США.

Попередні проблеми з обранням спікера показали, що фракція Республіканської партії в Палаті представників не є монолітною.

Отже, Майк Джонсон — найменш досвідчений політик, обраний на спікерську посаду, з часів Громадянської війни у США: він у Конгресі лише трохи більш як шість років, тоді як його попередники були в середньому 16.

Новий спікер нижньої палати Конгресу — вірянин Південної баптистської конвенції, однієї з найбільших протестантських церков у США (до речі, він перший євангеліст-спікер палати).

Не дивно, що Джонсон послідовно обстоює вкрай консервативні погляди на питання абортів і ЛГБТ.

До обрання в Палату представників він як фахівець із конституційного права близько 20 років працював юристом у декількох організаціях, які захищали права християн і боролися за обмеження репродуктивних прав жінок і проти одностатевих шлюбів.

У Конгресі Джонсон так само підтримував обмеження абортів.

Юридична освіта стала у пригоді політику не лише в питаннях абортів чи ЛГБТ. Він очолював захист Дональда Трампа в Палаті представників під час першого імпічменту у 2019 році. У 2020-му Джонсон безпосередньо допомагав експрезиденту оскаржувати результати виборів у Верховному суді й був серед 147 республіканців, які проголосували проти затвердження перемоги Джо Байдена.

У нинішньому скликанні Конгресу Джонсон працює в новоствореному підкомітеті комітету з правових питань, який має розслідувати зловживання федеральних органів влади з боку чинного Білого дому.

Дональд Трамп радіє призначенню Майка Джонсона.

Багато колег Майка Джонсона вчора зізнавалися журналістам, що майже нічого не знають про нього. Але чому вони одностайно підтримали його на посаді спікера?

По-перше, саме факт невідомості, вочевидь, і зіграв на руку новому голові Палати представників.

Він не мав конфліктів із колегами — на противагу тому ж таки Маккарті чи Джордану, тож у них і не було підстав голосувати проти.

А по-друге, Джонсон, на відміну від близького за поглядами Джима Джордана, відомий спокійним, навіть делікатним стилем роботи.

На окрему увагу заслуговують погляди Майка Джонсона щодо допомоги Україні.

Громадська ініціатива "Республіканці за Україну" проаналізувала висловлювання й голосування в Конгресі усіх представників партії й поставила Джонсону найнижчу оцінку F.

Але вже вчора новий спікер Палати представників публічно заявив, що ніколи не виступав проти фінансування чи допомоги Україні.

Але викликом для Києва може стати те, що американські законодавці з невеликим ентузіазмом поставились до пропозиції Білого дому об’єднати фінансування для України та Ізраїлю в новому бюджетному запиті.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Трампіст як компроміс. Що означає для України обрання нового спікера в Конгресі США.