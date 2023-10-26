Станет ли новый спикер Палаты представителей США препятствием для военной помощи Украине

В США наконец выбрали спикера Палаты представителей – им стал до сих пор малоизвестный 51-летний представитель консервативного штата Луизиана и последовательный "трампист" Майк Джонсон.

Как "ЕвроПравда" уже писала, избрание спикера нижней палаты Конгресса имеет важное значение и для Украины. Ведь в его отсутствие фактически находится на паузе законодательная работа палаты – включая одобрение финансирования помощи Киеву.

Назначение Майка Джонсона это – хорошая или плохая новость для Украины? Анализ нового спикера – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Трампист как компромисс. Что означает для Украины избрание нового спикера в Конгрессе США.

Предыдущие проблемы с избранием спикера показали, что фракция Республиканской партии в Палате представителей не является монолитной.

В общем, Майк Джонсон – наименее опытный политик, избранный на спикерскую должность, со времен Гражданской войны в США: он в Конгрессе всего чуть более шести лет, тогда как его предшественники были в среднем 16.

Новый спикер нижней палаты Конгресса – верующий Южной баптистской конвенции, одной из крупнейших протестантских церквей в США (кстати, он первый евангелист-спикер палаты).

Неудивительно, что Джонсон последовательно отстаивает крайне консервативные взгляды на вопросы абортов и ЛГБТ.

До избрания в Палату представителей он как специалист по конституционному праву около 20 лет работал юристом в нескольких организациях, которые защищали права христиан и боролись за ограничение репродуктивных прав женщин и против однополых браков.

В Конгрессе Джонсон тоже поддерживал ограничение абортов.

Юридическое образование пригодилось политику не только в вопросах абортов или ЛГБТ. Он возглавлял защиту Дональда Трампа в Палате представителей во время первого импичмента в 2019 году. В 2020-м Джонсон непосредственно помогал экс-президенту оспаривать результаты выборов в Верховном суде и был среди 147 республиканцев, которые проголосовали против утверждения победы Джо Байдена.

В нынешнем созыве Конгресса Джонсон работает в новосозданном подкомитете комитета по правовым вопросам, который должен расследовать злоупотребления федеральных органов власти со стороны действующего Белого дома.

Дональд Трамп радуется назначению Майка Джонсона.

Многие коллеги Майка Джонсона вчера признавались журналистам, что почти ничего не знают о нем. Но почему они единодушно поддержали его на посту спикера?

Во-первых, именно факт неизвестности, очевидно, и сыграл на руку новому председателю Палаты представителей.

Он не имел конфликтов с коллегами – в противовес тому же Маккарти или Джордану, поэтому у них и не было оснований голосовать против.

А во-вторых, Джонсон, в отличие от близкого по взглядам Джима Джордана, известен спокойным, даже деликатным стилем работы.

Отдельного внимания заслуживают взгляды Майка Джонсона относительно помощи Украине.

Общественная инициатива "Республиканцы за Украину" проанализировала высказывания и голосования в Конгрессе всех представителей партии и поставила Джонсону самую низкую оценку F.

Но уже вчера новый спикер Палаты представителей публично заявил, что никогда не выступал против финансирования или помощи Украине.

Но вызовом для Киева может стать то, что американские законодатели с небольшим энтузиазмом отнеслись к предложению Белого дома объединить финансирование для Украины и Израиля в новом бюджетном запросе.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Трампист как компромисс. Что означает для Украины избрание нового спикера в Конгрессе США.