Міноборони Румунії пропонує суттєво розширити повноваження військової розвідки

Міністерство оборони Румунії опублікувало проєкт закону, який пропонує перетворити військову розвідку на секретну службу зі статусом юридичної особи з повноваженням створювати компанії та здійснювати спостереження, перехоплення і обшуки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський портал G4Media.

Законопроєкт, опублікований оборонним відомством, передбачає, що Головне управління військової розвідки Румунії (DGIA) залишиться в підпорядкуванні Міноборони, але зможе залучати кошти з "інших законних джерел", тобто створювати компанії, в яких буде акціонером.

Крім того, військова розвідка Румунії зможе здійснювати спостереження, перехоплення комунікацій і обшуки за наявності судового ордера, тоді як у чинному законі таких повноважень вона не має.

Ще одним нововведенням законопроєкту є те, що Головне управління військової розвідки Румунії зможе наймати на роботу цивільний персонал – зокрема, ІТ-спеціалістів для посилення кіберспроможностей.

Водночас Міноборони Румунії пропонує механізм парламентського контролю над роботою Головного управління військової розвідки: щорічно або на вимогу парламенту міністр оборони має подавати звіти про його роботу.

У пояснювальній записці Міноборони Румунії зазначає, що законопроєкт "забезпечує чітке розмежування завдань від завдань Генерального штабу", посилаючись на "турбулентний і непередбачуваний геополітичний контекст" та "вимоги євроатлантичних партнерів".

Проєкт просуває міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, чий батько, зауважує G4Media, до грудня 1989 року очолював контррозвідку комуністичної таємної поліції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України.