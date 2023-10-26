Министерство обороны Румынии опубликовало проект закона, который предлагает превратить военную разведку в секретную службу со статусом юридического лица, с полномочиями создавать компании и осуществлять наблюдение, перехват и обыски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский портал G4Media.

Законопроект, опубликованный оборонным ведомством, предусматривает, что Главное управление военной разведки Румынии (DGIA) останется в подчинении Минобороны, но сможет привлекать средства из "других законных источников", то есть создавать компании, в которых будет акционером.

Кроме того, военная разведка Румынии сможет осуществлять наблюдение, перехват коммуникаций и обыски при наличии судебного ордера, тогда как в действующем законе таких полномочий она не имеет.

Еще одним нововведением законопроекта является то, что Главное управление военной разведки Румынии сможет нанимать на работу гражданский персонал – в частности, ІТ-специалистов – для усиления кибервозможностей.

В то же время Минобороны Румынии предлагает механизм парламентского контроля над работой Главного управления военной разведки: ежегодно или по требованию парламента министр обороны должен подавать отчеты о его работе.

В пояснительной записке Минобороны Румынии отмечает, что законопроект "обеспечивает четкое разграничение задач от задач Генерального штаба", ссылаясь на "турбулентный и непредсказуемый геополитический контекст" и "требования евроатлантических партнеров".

Проект продвигает министр обороны Румынии Анджел Тылвар, чей отец, отмечает G4Media, до декабря 1989 года возглавлял контрразведку коммунистической тайной полиции.

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