У Франції низка аеропортів отримали нову порцію погроз про вибухи
У Франції п’ять регіональних аеропортів отримали нову порцію погроз про замінування, у чотирьох з них проводилась евакуація.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Йдеться про аеропорти Бордо, Базель-Мюлуз, Тарб, По і Біарріц.
Водночас, за даними Управління цивільної авіації Франції, псевдопогрози не призвели до суттєвих перебоїв у польотах.
Минулого тижня на адресу французьких аеропортів надійшло близько 70 неправдивих повідомлень про замінування. Майже всі з них надсилалися з однієї і тієї ж адреси електронної пошти у Швейцарії.
Також протягом минулого тижня у Франції Версальський палац 7 разів евакуювали через фальшиві повідомлення про вибухівку, останній такий випадок стався у неділю.
А у Німеччині у вівторок поліція почала розслідувати чергову хвилю повідомлень про нібито мінування установ у різних містах, зокрема Берліні.