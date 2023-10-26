У Франції низка аеропортів отримали нову порцію погроз про вибухи

У Франції п’ять регіональних аеропортів отримали нову порцію погроз про замінування, у чотирьох з них проводилась евакуація.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Йдеться про аеропорти Бордо, Базель-Мюлуз, Тарб, По і Біарріц.

Водночас, за даними Управління цивільної авіації Франції, псевдопогрози не призвели до суттєвих перебоїв у польотах.

Минулого тижня на адресу французьких аеропортів надійшло близько 70 неправдивих повідомлень про замінування. Майже всі з них надсилалися з однієї і тієї ж адреси електронної пошти у Швейцарії.

Також протягом минулого тижня у Франції Версальський палац 7 разів евакуювали через фальшиві повідомлення про вибухівку, останній такий випадок стався у неділю.

А у Німеччині у вівторок поліція почала розслідувати чергову хвилю повідомлень про нібито мінування установ у різних містах, зокрема Берліні.