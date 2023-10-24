У Німеччині – чергова хвиля "мінувань", постраждала штаб-квартира партії Шольца

У Німеччині у вівторок поліція почала розслідувати чергову хвилю повідомлень про нібито мінування установ у різних містах, зокрема Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У німецькій столиці повідомляли про "мінування" центрального залізничного вокзалу, будівлі радіостанції RTL та штаб-квартири Соціал-демократичної партії, відомої як Будинок Віллі Брандта.

Речниця поліції Берліна уточнила, що Deutsche Bahn отримав електронний лист про "мінування" близько 3-ої години ночі у вівторок. Але перевірка не виявила, що пасажирам загрожує небезпека.

Що стосується штаб-квартири СДПН, то правоохоронці заявили, що після повідомлення про нібито замінування туди скерували представників департаменту кримінальних розслідувань, інших подробиць не уточнювали.

Також надходили повідомлення про "замінування" шкіл у Баварії, Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії.

Серед іншого, у Мюнхені погрози про замінування надійшли до п'яти шкіл. У Північному Рейні-Вестфалії такий випадок зафіксували у загальноосвітній школі в Менхенгладбаху. Постраждала також редакція телеканалу ARD в Гамбурзі.

Аналогічні повідомлення в останні дні регулярно надходять у Німеччині та інших європейських країнах.

Приміром, протягом минулого тижня у Франції Версальський палац 7 разів евакуювали через фальшиві повідомлення про вибухівку, останній такий випадок стався у неділю.

Хвиля "мінувань" зачепила також аеропорти.