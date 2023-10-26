Во Франции ряд аэропортов получили новую порцию угроз о взрывах

Во Франции пять региональных аэропортов получили новую порцию угроз о заминировании, в четырех из них проводилась эвакуация.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Речь идет об аэропортах Бордо, Базель-Мюлуз, Тарб, По и Биарриц.

В то же время, по данным Управления гражданской авиации Франции, псевдоугрозы не привели к существенным перебоям в полетах.

На прошлой неделе в адрес французских аэропортов поступило около 70 ложных сообщений о заминировании. Почти все из них направлялись с одного и того же адреса электронной почты в Швейцарии.

Также в течение прошлой недели во Франции Версальский дворец 7 раз эвакуировали из-за фальшивых сообщений о взрывчатке, последний такой случай произошел в воскресенье.

А в Германии во вторник полиция начала расследовать очередную волну сообщений о якобы минировании учреждений в разных городах, в частности Берлине.