Іран вимагає у США $420 млн за операцію зі звільнення заручників 1980 року

Суд Тегерана в четвер ухвалив рішення про "стягнення" зі Сполучених Штатів 420 мільйонів доларів на користь постраждалих під час невдалої американської операції зі звільнення заручників у 1980 році під назвою "Орлиний кіготь".

Про це, як пише "Європейська правда", сповістило іранське судове інформагентство Mizan Online.

Іранська влада стверджує, що під час операції понад 40 років тому американські військові "атакували пасажирів автобуса й водіїв авто, які проїжджали неподалік". Подробиці не уточнюються, але вказується, що у справі – 13 потерпілих.

"За скаргою, поданою сім'ями жертв американської операції "Орлиний кіготь", суд зобов'язав уряд США виплатити 420 мільйонів доларів", – йдеться у повідомленні Mizan Online.

Як відомо, у 1979 році в Ірані – натоді світській державі – відбувся переворот, скидання шаха й встановлення ісламістського режиму під назвою Ісламська Республіка Іран.

Невдовзі після цього іранські студенти штурмували американське посольство в Тегерані й узяли в заручники понад 50 американців, вимагаючи екстрадиції поваленого шаха, який тоді був на лікуванні у Штатах.

У квітні 1980 року Вашингтон спробував звільнити заручників у межах надсекретної операції "Орлиний кіготь". Але вона завершилась катастрофічним провалом через піщані бурі й проблеми з технікою. Крім того, під час відступу сил США зіткнулись два військові літаки, в результаті чого загинули вісім військовослужбовців.

Зрештою американські заручники вийшли на волю в січні 1981 року.

У серпні суд Тегерана також "зобов'язав" США виплатити 330 мільйонів доларів компенсації за "планування перевороту" в 1980 році проти Ірану, хоча Вашингтон ніколи офіційно не підтверджував причетності до тих подій.