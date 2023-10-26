Иран требует у США $420 млн за операцию по освобождению заложников 1980 года

Суд Тегерана в четверг принял решение о "взыскании" с Соединенных Штатов 420 миллионов долларов в пользу пострадавших во время неудачной американской операции по освобождению заложников в 1980 году под названием "Орлиный коготь".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило иранское судебное информагентство Mizan Online.

Иранские власти утверждают, что во время операции более 40 лет назад американские военные "атаковали пассажиров автобуса и водителей авто, которые проезжали неподалеку". Подробности не уточняются, но указывается, что в деле – 13 пострадавших.

"По жалобе, поданной семьями жертв американской операции "Орлиный коготь", суд обязал правительство США выплатить 420 миллионов долларов", – говорится в сообщении Mizan Online.

Как известно, в 1979 году в Иране – тогда светском государстве – произошел переворот, свержение шаха и установление исламистского режима под названием Исламская Республика Иран.

Вскоре после этого иранские студенты штурмовали американское посольство в Тегеране и взяли в заложники более 50 американцев, требуя экстрадиции свергнутого шаха, который тогда был на лечении в Штатах.

В апреле 1980 года Вашингтон попытался освободить заложников в рамках сверхсекретной операции "Орлиный коготь". Но она завершилась катастрофическим провалом из-за песчаных бурь и проблем с техникой. Кроме того, во время отступления сил США столкнулись два военных самолета, в результате чего погибли восемь военнослужащих.

В конце концов американские заложники вышли на свободу в январе 1981 года.

В августе суд Тегерана также "обязал" США выплатить 330 миллионов долларов компенсации за "планирование переворота" в 1980 году против Ирана, хотя Вашингтон никогда официально не подтверждал причастности к тем событиям.