У Бельгії відпустили палестинця, який казав про наміри "померти смертю мученика"

У Бельгії відпустили затриманого у середу палестинця, якого взяли під варту після заяви, що він хоче "померти смертю мученика".

Про це повідомляє Le Soir, пише "Європейська правда".

23-річного Мохаммеда А. випустили з-під варти через те, що правоохоронці не виявили його зв’язків з терористичними групами чи підтверджень того, що він щось планує.

"Здійснені перевірки не виявили ніяких його зв’язків з терористичною діяльністю. Серйозність заяв, які він зробив, не вдалося підтвердити. Тож його після допиту відпустили", – повідомили у прокуратурі Брюсселя.

Нагадаємо, чоловіка затримали після слів, що він хоче померти мученицькою смертю, тому що дізнався про загибель у Газі всієї своєї родини.

Також у четвер заарештували 44-річного вихідця з Тунісу, який може бути причетним до ісламістського теракту в Брюсселі минулого тижня, що призвів до смерті двох шведських футбольних уболівальників.