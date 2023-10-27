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У Бельгії відпустили палестинця, який казав про наміри "померти смертю мученика"

П'ятниця, 27 жовтня 2023, 11:57

У Бельгії відпустили затриманого у середу палестинця, якого взяли під варту після заяви, що він хоче "померти смертю мученика".

Про це повідомляє Le Soir, пише "Європейська правда". 

23-річного Мохаммеда А. випустили з-під варти через те, що правоохоронці не виявили його зв’язків з терористичними групами чи підтверджень того, що він щось планує.   

"Здійснені перевірки не виявили ніяких його зв’язків з терористичною діяльністю. Серйозність заяв, які він зробив, не вдалося підтвердити. Тож його після допиту відпустили", – повідомили у прокуратурі Брюсселя. 

Нагадаємо, чоловіка затримали після слів, що він хоче померти мученицькою смертю, тому що дізнався про загибель у Газі всієї своєї родини. 

Також у четвер заарештували 44-річного вихідця з Тунісу, який може бути причетним до ісламістського теракту в Брюсселі минулого тижня, що призвів до смерті двох шведських футбольних уболівальників.

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Бельгія