В Бельгии отпустили задержанного в среду палестинца, которого взяли под стражу после заявления, что он хочет "умереть смертью мученика".

Об этом сообщает Le Soir, пишет "Европейская правда".

23-летнего Мохаммеда А. выпустили из-под стражи из-за того, что правоохранители не обнаружили его связей с террористическими группами или подтверждений того, что он что-то планирует.

"Осуществленные проверки не выявили никаких его связей с террористической деятельностью. Серьезность заявлений, которые он сделал, не удалось подтвердить. Поэтому после допроса его отпустили", – сообщили в прокуратуре Брюсселя.

Напомним, мужчину задержали после слов, что он хочет умереть мученической смертью, потому что узнал о гибели в Газе всей своей семьи.

Также в четверг арестовали 44-летнего выходца из Туниса, который может быть причастен к исламистскому теракту в Брюсселе на прошлой неделе, приведшего к гибели двух шведских футбольных болельщиков.