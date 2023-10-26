У Бельгії арештували підозрюваного в причетності до теракту в Брюсселі

Федеральна прокуратура Бельгії в четвер оголосила про арешт 44-річного вихідця з Тунісу, який може бути причетним до теракту в Брюсселі минулого тижня, що призвів до смерті двох шведських футбольних уболівальників.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на VRT.

У межах розслідування теракту в Брюсселі, що стався минулого понеділка, бельгійські правоохоронці затримали чоловіка Ламджеда К. з комуни Тервурен, що на сході від столиці. Його арештували після "ретельного допиту", додали в прокуратурі.

"Йому висунуто підозру у вбивстві та замаху на вбивство в терористичному контексті, а також в участі в діяльності терористичної організації", – заявила федеральна прокуратура Бельгії. Це означає, що наразі його розглядають як співучасника теракту.

За даними джерел VRT, затриманий був раніше судимий за дрібні злочини, а до теракту обмінювався з нападником фотографіями зброї, яка була використана під час теракту.

У Парижі цього тижня також оголосили обвинувачення двом людям, підозрюваним у зв’язку з ісламістським бойовиком Абдесалемом Лассуедом, який застрелив двох шведських футбольних фанатів у Брюсселі.

Нагадаємо, 16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Ці вбивства оголили неефективність урядового і судового апарату, який дозволив підозрюваному вільно розгулювати Брюсселем, попри те, що Туніс активно домагався його екстрадиції.

Міністр юстиції Бельгії подав у відставку через цей інцидент.