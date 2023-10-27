Россия разрывает с Финляндией соглашение о приграничном сотрудничестве
Пятница, 27 октября 2023, 12:13
Россия уведомила Финляндию, что отказывается от соглашения о приграничном сотрудничестве.
Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на информацию от МИД РФ, пишет "Европейская правда".
В ведомстве заявили, что 25 октября вызвали посла Финляндии и сообщили ему о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией.
Соглашение прекратит действие с 24 января 2024 года.
С лета 2023 года Россия расторгла с Финляндией соглашение о взаимных военных инспекциях.
Напомним, в Финляндии завершили строительство тестового участка забора на границе с Россией.
Всего на восточной границе страны построят еще 200 км заграждений, преимущественно в Юго-Восточной Финляндии.
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