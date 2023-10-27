Президентка Єврокомісії сказала, що думає про зустріч Орбана з Путіним
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним.
Про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Президентка Єврокомісії сказала, що лідери країн можуть самі обирати партнерів для обговорення.
"Але потрібна тісна координація, потрібна прозорість, якщо зміст дискусії впливає на Європейський Союз і єдність в ЄС. Це загальний меседж, який було надіслано", – зазначила вона.
Сам Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії у Китаї та вважає свої дії правильними.
За словами джерел у ЄС, Орбан зараз ізольований у ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше, і в Євросоюзі очікують все більше проблем з Будапештом.
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