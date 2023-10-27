Президент Еврокомиссии сказала, что она думает о встрече Орбана с Путиным

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии сказала, что лидеры стран могут сами выбирать партнеров для обсуждения.

"Но нужна тесная координация, нужна прозрачность, если содержание дискуссии влияет на Европейский Союз и единство в ЕС. Это общий месседж, который был направлен", – отметила она.

Сам Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России в Китае и считает свои действия правильными.

По словам источников в ЕС, Орбан сейчас изолирован в ЕС сильнее, чем когда-либо прежде, и в Евросоюзе ожидают все больше проблем с Будапештом.

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