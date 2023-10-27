Лідери ЄС підтримали розширення "шляхів солідарності" для експорту з України – заява

Європейська рада за підсумками зустрічі в Брюсселі в четвер і п’ятницю підтримала допомогу Україні у збільшенні обсягів експорту сільгосппродукції на тлі виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи в липні.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС заявили, що одностороннє рішення РФ вийти із "зернової угоди", обстріли нею українських зерносховищ і портів та блокування Чорного моря "свідчать про те, що Росія продовжує перетворювати продовольство на зброю та підривати глобальну продовольчу безпеку".

Вони підкреслили важливість безпеки й стабільності в Чорному морі та висловили підтримку всім зусиллям, спрямованим на сприяння експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до країн, які найбільше її потребують.

"Рада закликає до подальшого розширення пропускної спроможності "Шляхів солідарності" ЄС для сприяння транзиту та експорту до цих країн і пропонує Комісії запропонувати нові заходи з цією метою", – йдеться у висновках.

Нагадаємо, проєкт "Шляхи солідарності" Україна та ЄС почали впроваджувати у березні минулого року у відповідь на блокаду українських портів. Відтоді завдяки цьому механізму Україна експортувала понад 51,5 мільйона тонн сільськогосподарської продукції та ще понад 42 мільйони – несільськогосподарської (наприклад, сталь і дерево).

Крім того, Україна організувала власний маршрут експорту збіжжя Чорним морем і домовилась із низкою держав про допомогу з вивезенням сільгосппродукції.

Читайте також: Більш ніж тимчасовий захід: чим став для України проєкт ЄС "Шляхи солідарності".