Европейский совет по итогам встречи в Брюсселе в четверг и пятницу поддержал помощь Украине в увеличении объемов экспорта сельхозпродукции на фоне выхода России из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Об этом говорится в итоговом документе саммита, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС заявили, что одностороннее решение РФ выйти из "зернового соглашения", обстрелы ею украинских зернохранилищ и портов и блокирование Черного моря "свидетельствуют о том, что Россия продолжает превращать продовольствие в оружие и подрывать глобальную продовольственную безопасность".

Они подчеркнули важность безопасности и стабильности в Черном море и выразили поддержку всем усилиям, направленным на содействие экспорту украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции в страны, которые больше всего в ней нуждаются.

"Совет призывает к дальнейшему расширению пропускной способности "Путей солидарности" ЕС для содействия транзиту и экспорту в эти страны и предлагает Комиссии предложить новые меры с этой целью", – говорится в выводах.

Напомним, проект "Пути солидарности" Украина и ЕС начали внедрять в марте прошлого года в ответ на блокаду украинских портов. С тех пор благодаря этому механизму Украина экспортировала более 51,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции и еще более 42 миллиона – несельскохозяйственной (например, сталь и дерево).

Кроме того, Украина организовала собственный маршрут экспорта зерна через Черное море и договорилась с рядом государств о помощи с вывозом сельхозпродукции.

Читайте также: Больше чем временная мера: чем стал для Украины проект ЕС "Пути солидарности".