РФ викликала посла Норвегії, щоб виправдати зневажливу поведінку свого консула

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю викликало посла Норвегії Роберта Квіле, якому висловила обурення через те, що російський консул в норвезькому місті Кіркенес проігнорував прохання місцевої влади та поклав квіти до радянського пам’ятника.

Про це йдеться в повідомленні на сайті російського МЗС, пише "Європейська правда".

В інтерпретації зовнішньополітичного відомства РФ рішення консула Ніколая Конигіна покласти квіти до пам’ятника в день визволення міста від нацистських військ радянською армією – це "обурливі дії", спрямовані на зривання "традиційного заходу".

"Послу жорстко вказано на неприйнятність обмеження прав російських представників на проведення пам'ятних церемоній", – йдеться в повідомленні.

А прибирання вінків квітів із пам’ятника МЗС Росії традиційно назвало "актом вандалізму, прикладом русофобії, неповаги і нехтування пам'яттю воїнів-визволителів".

Не обійшлось і без звинувачень у "фальсифікації історії", позаяк російське відомство образилось на рішення влади норвезького округу Фіннмарк не запрошувати представників Росії на 80-річчя визволення східної частини регіону від нацистської окупації й натомість запросити Володимира Зеленського.

Зазначимо, що МЗС Росії проігнорувало у своїй заяві грубу поведінку прокремлівських активістів, які нападали на місцевих журналістів, а також намагались перешкодити меру Кіркенеса поклсти свій вінок квітів до пам'ятника.