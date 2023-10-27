РФ вызвала посла Норвегии, чтобы оправдать пренебрежительное поведение своего консула

Министерство иностранных дел России в пятницу вызвало посла Норвегии Роберта Квиле, которому выразило возмущение из-за того, что российский консул в норвежском городе Киркенес проигнорировал просьбу местных властей и возложил цветы к советскому памятнику.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД, пишет "Европейская правда".

В интерпретации внешнеполитического ведомства РФ решение консула Николая Коныгина возложить цветы к памятнику в день освобождения города от нацистских войск советской армией – это "возмутительные действия", направленные на срыв "традиционного мероприятия".

"Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний", – говорится в сообщении.

А уборку венков цветов с памятника МИД России традиционно назвал "актом вандализма, примером русофобии, неуважения и пренебрежения памятью воинов-освободителей".

Не обошлось и без обвинений в "фальсификации истории", поскольку российское ведомство обиделось на решение властей норвежского округа Финнмарк не приглашать представителей России на 80-летие освобождения восточной части региона от нацистской оккупации и вместо этого пригласить Владимира Зеленского.

Отметим, что МИД России проигнорировал в своем заявлении грубое поведение прокремлевских активистов, которые нападали на местных журналистов, а также пытались помешать мэру Киркенеса возложить свой венок цветов к памятнику.