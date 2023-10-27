Проєвропейська опозиція Сербії піде на дочасні вибори єдиним фронтом

Проєвропейські опозиційні партії Сербії досягли домовленості про спільну кампанію проти Сербської прогресивної партії президента Александара Вучича на дострокових виборах, запланованих на 17 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Для участі у виборах у грудні об’єднались партії, які протягом кількох місяців організовують щотижневі акції протесту під гаслом "Сербія проти насильства" після двох резонансних випадків масової стрілянини.

Це, серед іншого, Демократична партія, що керувала країною до приходу до влади партії Вучича, Партія свободи та справедливості колишнього мера Белграда Драгана Джилаша, рух "Серце" на чолі зі Здравко Поношом, який посів друге місце після Александра Вучича на президентських виборах у 2022 році, та ще кілька дрібніших рухів і політсил.

Сербський журналіст Смілян Баняц, який є одним із організаторів протестів, сказав на пресконференції в п’ятницю, що опозиційні сили висунуть єдиний виборчий список кандидатів під назвою "Сербія проти насильства".

"Ми не приховуємо наших розбіжностей, але вважаємо їх перевагою і силою, яка показує нашу готовність поважати (один одного. – Ред.) і знаходити спільні рішення в інтересах громадян Сербії", – сказав Баняц.

Нагадаємо, рух "Сербія проти насильства" влаштовував протести з вимогою звільнення кількох посадовців і позбавлення ліцензії двох провладних каналів, які пропагують насилля.

Правляча більшість на чолі з Сербською прогресивною партією не прийняла багато вимог, висунутих протестувальниками. Після цього опозиція заявила, що єдиний спосіб виконати її вимоги – це відправити уряд у відставку на виборах.

Водночас на тлі протестів Вучич відійшов від керівництва своєї Сербської прогресивної партії, аби сформувати ширший політичний рух.

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