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Проевропейская оппозиция Сербии пойдет на досрочные выборы единым фронтом

Пятница, 27 октября 2023, 19:19

Проевропейские оппозиционные партии Сербии достигли договоренности о совместной кампании против Сербской прогрессивной партии президента Александара Вучича на досрочных выборах, запланированных на 17 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Для участия в выборах в декабре объединились партии, которые в течение нескольких месяцев организуют еженедельные акции протеста под лозунгом "Сербия против насилия" после двух резонансных случаев массовой стрельбы.

Это, среди прочего, Демократическая партия, руководившая страной до прихода к власти партии Вучича, Партия свободы и справедливости бывшего мэра Белграда Драгана Джилаша, движение "Сердце" во главе со Здравко Поношем, который занял второе место после Александра Вучича на президентских выборах в 2022 году, и еще несколько более мелких движений и политсил.

Сербский журналист Смилян Баняц, который является одним из организаторов протестов, сказал на пресс-конференции в пятницу, что оппозиционные силы выдвинут единый избирательный список кандидатов под названием "Сербия против насилия".

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"Мы не скрываем наших разногласий, но считаем их преимуществом и силой, которая показывает нашу готовность уважать (друг друга. – Ред.) и находить общие решения в интересах граждан Сербии", – сказал Баняц.

Напомним, движение "Сербия против насилия" устраивало протесты с требованием увольнения нескольких чиновников и лишения лицензии двух провластных каналов, пропагандирующих насилие.

Правящее большинство во главе с Сербской прогрессивной партией не приняло многие требования, выдвинутые протестующими. После этого оппозиция заявила, что единственный способ выполнить ее требования – это отправить правительство в отставку на выборах.

В то же время на фоне протестов Вучич отошел от руководства своей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение.

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