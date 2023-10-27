Іспанія: кожен 200-ий міг зазнати домагань з боку католицьких священників

Омбудсмен із прав людини в Іспанії Анхель Габілондо у своєму звіті перед парламентом, представленим у п’ятницю, стверджує, що жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників могли стати 0,6% усього населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оцінку кількості постраждалих Габілондо ґрунтує на опитуванні трохи більше 8000 людей. Із них 0,6% опитаних заявили, що зазнали насильства з боку католицького священника, а якщо врахувати мирян, як-то вчителів у церковних школах, відсоток зростає до 1,1%.

"Якщо ви візьмете ці 0,6%, то можете побачити масштаб того, що це може означати з точки зору загальних зловживань", – сказав іспанський омбудсман на пресконференції після представлення звіту в парламенті.

Населення Іспанії становить близько 48 мільйонів людей, тож, якщо керуватись даними Габілондо, в країні налічується 288 тисяч жертв сексуального насильства з боку католицької церкви. При цьому майже 65% жертв насильства – чоловіки, йдеться у звіті.

Омбудсман також критикує католицьку церкву за те, що вона не співпрацює з органами, які розслідують випадки насильства, й намагається "мінімізувати це явище". Він запропонував уряду Іспанії створити державний фонд для виплати компенсацій жертвам.

Католицька церква в останні роки зазнала звинувачень у сексуальному насильстві в кількох країнах, зокрема США, Ірландії та Франції. У Португалії виявили, що принаймні 4815 дітей зазнали сексуального насильства з боку представників Португальської католицької церкви – переважно священників – за останні 70 років.

В Іспанії про цю проблему вперше заговорили у 2021 році, коли місцеве видання El Pais розповіло про понад 1200 ймовірних випадків постраждалих від дій католицьких священників. Внутрішнє розслідування підтвердило 728 ймовірних зловмисників і 927 жертв, починаючи з 1940-х років.