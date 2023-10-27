Испания: каждый 200-ый мог подвергнуться домогательствам со стороны католических священников

Омбудсмен по правам человека в Испании Анхель Габилондо в своем отчете перед парламентом, представленном в пятницу, утверждает, что жертвами сексуального насилия со стороны католических священников могли стать 0,6% всего населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Оценку количества пострадавших Габилондо основывает на опросе чуть более 8000 человек. Из них 0,6% опрошенных заявили, что подверглись насилию со стороны католического священника, а если учесть мирян, например учителей в церковных школах, процент возрастает до 1,1%.

"Если вы возьмете эти 0,6%, то можете увидеть масштаб того, что это может означать с точки зрения общих злоупотреблений", – сказал испанский омбудсмен на пресс-конференции после представления отчета в парламенте.

Население Испании составляет около 48 миллионов человек, поэтому, если руководствоваться данными Габилондо, в стране насчитывается 288 тысяч жертв сексуального насилия со стороны католической церкви. При этом почти 65% жертв насилия – мужчины, говорится в отчете.

Омбудсман также критикует католическую церковь за то, что она не сотрудничает с органами, которые расследуют случаи насилия, и пытается "минимизировать это явление". Он предложил правительству Испании создать государственный фонд для выплаты компенсаций жертвам.

Католическая церковь в последние годы подверглась обвинениям в сексуальном насилии в нескольких странах, в частности США, Ирландии и Франции. В Португалии обнаружили, что по крайней мере 4815 детей подверглись сексуальному насилию со стороны представителей Португальской католической церкви – преимущественно священников – за последние 70 лет.

В Испании об этой проблеме впервые заговорили в 2021 году, когда местное издание El Pais рассказало о более 1200 вероятных случаях пострадавших от действий католических священников. Внутреннее расследование подтвердило 728 вероятных злоумышленников и 927 жертв, начиная с 1940-х годов.