Зеленський звільнив послів у Данії та Греції

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Данії Михайла Видойника.

Відповідні укази опубліковані президенською пресслужбою, повідомляє "Європейська правда".

Іншим указом новим послом України в Данії Зеленський призначив Андрія Яневського.

До цього Яневський очолював департамент забезпечення роботи керівництва МЗС України.

Крім того, Зеленський звільнив посла України в Греції Сергія Шутенка.

Нагадаємо, у липні Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

За даними джерел журналістки, причиною звільнення Пристайка стали саме його коментарі щодо слів Зеленського про вдячність союзникам за допомогу, які український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Потім Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".