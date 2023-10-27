Зеленский уволил послов в Дании и Греции

Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Дании Михаила Видойника.

Соответствующие указы опубликованы президентской пресс-службой, сообщает "Европейская правда".

Другим указом новым послом Украины в Дании Зеленский назначил Андрея Яневского.

До этого Яневский возглавлял департамент обеспечения работы руководства МИД Украины.

Кроме того, Зеленский уволил посла Украины в Греции Сергея Шутенко.

Напомним, в июле Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

По данным источников журналистки, причиной увольнения Пристайко стали именно его комментарии относительно слов Зеленского о благодарности союзникам за помощь, которые украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Затем Пристайко предоставил объяснение, в котором он не отмежевался от критики, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".