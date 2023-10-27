Зеленский уволил послов в Дании и Греции
Президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Дании Михаила Видойника.
Соответствующие указы опубликованы президентской пресс-службой, сообщает "Европейская правда".
Другим указом новым послом Украины в Дании Зеленский назначил Андрея Яневского.
До этого Яневский возглавлял департамент обеспечения работы руководства МИД Украины.
Кроме того, Зеленский уволил посла Украины в Греции Сергея Шутенко.
Напомним, в июле Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.
По данным источников журналистки, причиной увольнения Пристайко стали именно его комментарии относительно слов Зеленского о благодарности союзникам за помощь, которые украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".
Затем Пристайко предоставил объяснение, в котором он не отмежевался от критики, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".