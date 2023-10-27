Проти президента Польщі позиваються через вираз часів нацистської окупації

Польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав до окружного суду Варшави позов проти президента Анджея Дуди через його висловлювання про глядачів резонансного фільму Агнєшки Голланд "Зелений кордон".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Як стверджує центр, це "перший подібний випадок в історії Польщі, коли організація подає позов до суду на" Анджея Дуду.

Йдеться про висловлювання, яке польський президент використав 20 вересня в етері каналу суспільного мовника TVP Info. Дуда тоді сказав, що не здивований тим, як прикордонна служба Польщі назвала людей, які подивилися фільм "Зелений кордон".

"Я не здивований, що офіцери Прикордонної служби, які побачили фільм, використали гасло "В кінотеатрі сидять тільки свині", знайоме нам з часів нацистської окупації, коли в наших кінотеатрах показували нацистські пропагандистські фільми", – сказав Дуда.

Він додав, що, на його думку, фільм "паплюжить польських функціонерів". На подальші звинувачення в тому, що вислів "У кінотеатрах сидять лише свині" є образливим для поляків, він пояснив, що використав лише цитату.

"Люди, які пішли в кінотеатр на вищезгаданий фільм, відчули, що вони не тільки "свині", але, перш за все, люди, які підтримують діяльність пропагандистів", – пише Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки в позові, де від Дуди вимагають вибачень.

Заяву до окружного суду Варшави подали ще до парламентських виборів, але тільки зараз стало відомо, що суд узяв його до розгляду. Президент Польщі тепер має 60 днів на відповідь з моменту вручення позову.

Новий фільм Агнєшки Голланд "Зелений коридор" розповідає про гуманітарну кризу на кордоні Польщі та Білорусі, спричинену білоруським диктаторським режимом, що заманює біженців, охочих потрапити до ЄС. В кадрі показано життя активістки, молодого прикордонника та сім'ї сирійських біженців.

Польська влада гостро критикувала фільм як такий, що виправдовує нелегальну міграцію та нібито виставляє поляків у негативному світлі.