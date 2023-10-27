Против президента Польши судятся из-за выражения времен нацистской оккупации

Польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения подал в окружной суд Варшавы иск против президента Анджея Дуды из-за его высказываний о зрителях резонансного фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Как утверждает центр, это "первый подобный случай в истории Польши, когда организация подает иск в суд на" Анджея Дуду.

Речь идет о высказывании, которое польский президент использовал 20 сентября в эфире канала общественного вещателя TVP Info. Дуда тогда сказал, что не удивлен тем, как пограничная служба Польши назвала людей, которые посмотрели фильм "Зеленая граница".

"Я не удивлен, что офицеры Пограничной службы, которые увидели фильм, использовали лозунг "В кинотеатре сидят только свиньи", знакомый нам со времен нацистской оккупации, когда в наших кинотеатрах показывали нацистские пропагандистские фильмы", – сказал Дуда.

Он добавил, что, по его мнению, фильм "порочит польских функционеров". На дальнейшие обвинения в том, что выражение "В кинотеатрах сидят только свиньи" является оскорбительным для поляков, он пояснил, что использовал лишь цитату.

"Люди, которые пошли в кинотеатр на вышеупомянутый фильм, почувствовали, что они не только "свиньи", но, прежде всего, люди, которые поддерживают деятельность пропагандистов", – пишет Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в иске, где от Дуды требуют извинений.

Заявление в окружной суд Варшавы подали еще до парламентских выборов, но только сейчас стало известно, что суд принял его к рассмотрению. Президент Польши теперь имеет 60 дней на ответ с момента вручения иска.

Новый фильм Агнешки Холланд "Зеленый коридор" рассказывает о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси, вызванном белорусским диктаторским режимом, который заманивает беженцев, желающих попасть в ЕС. В кадре показана жизнь активистки, молодого пограничника и семьи сирийских беженцев.

Польские власти остро критиковали фильм как оправдывающий нелегальную миграцию и якобы выставляющий поляков в негативном свете.