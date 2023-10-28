Прикордонники Латвії: мігранти у Білорусі принесли під кордон двох осіб "без видимих ознак життя"

Латвійські прикордонники повідомили, що мігранти, які перебувають біля білорусько-латвійського кордону у сподіванні перетнути його, принесли до паркану носилки з двома людьми "без видимих ознак життя".

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Під час спостереження за кордоном прикордонники помітили групу мігрантів з білоруського боку, яка принесла до паркану нерухому людину на імпровізованих носилках. За деякий час принесли ще одну людину "без видимих ознак життя" та залишили її поруч.

"За даною групою спостерігають, ситуація відстежується", – повідомили у Прикордонній службі.

Після цього повідомлення, оприлюдненого близько 18 години у п’ятницю, оновлень ще не публікували.

Прикордонники зазначили, що раніше викликали медиків для надання допомоги мігрантам вже на території Латвії, які були дуже виснажені й замерзлі. Одночасно вона наголосили, що пересування у безпосередній близькості до кордону і залишення без допомоги людину у загрозливому для життя передбачає кримінальну відповідальність.

У Прикордонній службі зазначають, що спроби мігрантів потрапити до Латвії через Білорусь лише активізуються, попри настання холодів.

Тим часом у Польщі повідомляють, що дедалі частіше затримують при спробі перетнути кордон нелегальних мігрантів, які мають російські візи.

В один з днів у жовтні білорусько-польський кордон намагалася перетнути група чисельністю понад 100 осіб.