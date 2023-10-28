Президент Латвії підтримав ідею обмеження імпорту російського зерна в ЄС

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс пропозицію міністра землеробства Арманда Краузе обговорити на рівні ЄС питання про обмеження імпорту російського зерна.

Про це Рінкевичс сказав на зустрічі з Краузе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Латвійський президент підтримав пропозицію обговорити питання щодо обмеження імпорту російського зерна до ЄС при збереженні транзиту до третіх країн, щоб не обмежувати постачання продовольства до країн Глобального Півдня.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Європейський Союз зараз працює над новим, 12-м, пакетом санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, країни "Групи семи" оголосять про механізм обмеження імпорту російських діамантів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.